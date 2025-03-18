ГД вводит обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

Телефонные звонки от организаций должны будут маркироваться на экранах мобильных телефонов. Это следует из проекта о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, который приняла 18 марта Госдума в первом чтении.

«Вводится обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров», — указано на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что юридические лица должны будут информировать абонента о себе перед звонком. Также компании обязаны предоставить оператору связи все сведения о звонках, включая массовые.

Кроме того, операторы должны будут уведомлять абонента о зарубежном звонке. Такая информация будет отображаться на устройстве абонента. Отмечается, что в законопроекте предлагается создание антифрод-платформы с базой голосов мошенников, которые используют доверие граждан в корыстных целях.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 13 февраля, что правительство РФ вводит обязательную идентификацию звонков в рамках поправок в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Председатель правительства отметил, что подготовлен комплексный пакет мер, реализация которого запланирована на ближайшее время.