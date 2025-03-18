Путин резко высказался о нарушении Западом правовых норм

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта резко высказался, говоря о грубых нарушениях правовых норм западными странами.

«Обсуждают какой-то политический вопрос: вот делаем так, так, так. Извините, блин, думаешь... Я иногда говорил: ну так же нельзя, это же противоречит. Ну ничего, противоречит, так целесообразно, [отвечали западные политики]», — рассказал глава государства.

По словам Путина, западные страны пренебрегают нормами права и в экономической сфере: там «грубо, вообще не цивилизованно» всё отбирают и замораживают.

На ежегодном съезде РСПП президент также сообщил, что Россия укрепляет свой суверенитет и намерена налаживать кооперацию с надежными партнерами. Путин подчеркнул, что только страны, которые способны обеспечить полноценный суверенитет, могут динамично развиваться в интересах своих народов.