СК организовал проверку по факту гибели рыбака на озере в Кургане
В Кургане организована проверка по факту гибели рыбака, тело которого было обнаружено 18 марта в озере Орлово. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.
По данным ведомства, 58-летний мужчина отправился на рыбалку в минувшую субботу, 15 марта, но домой не вернулся. Утром 18 марта его тело обнаружили прохожие, а прибывшие водолазы областной ПСС извлекли его из воды, пишет ИА «Ура.ру».
По факту гибели человека Следственный комитет начал доследственную проверку. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
17 марта сообщалось, что в Татарстане под лед реки Камы провалились два рыбака. Мужчины погибли.