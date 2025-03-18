ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали территорию Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона совершили атаку на Климовский район Брянской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших защитников, пострадавших среди мирного населения нет», — написал он в Telegram-канале.

При этом Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадали боец батальона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «БАРС-Брянск» и военнослужащий подразделения группировки войск Минобороны России, который находился на дежурстве. Им своевременно оказали первую помощь, бойца батальона доставили в больницу.

Кроме того, при обстреле уничтожены три жилых дома. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим окажут необходимую материальную помощь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 17 марта сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ. По его словам, у одного из раненых травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья. Их госпитализировали.