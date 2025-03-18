Некоторые страны Евросоюза (ЕС) хотели бы выйти из Оттавского договора о запрещении противопехотных мин, чтобы зарабатывать на их передаче для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день стало известно, что министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали своим странам выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. При этом, по данным газеты Politico, это скорее «политический сигнал Москве», чем отражение непосредственной военной необходимости.

«Эти ребята хотят заработать на противопехотных минах. Может, им дадут так заказы на эти мины. Они скажут, что якобы для защиты от России. Но они будут их передавать на Украину, а Украина — террористическое государство со всеми вытекающими», — прокомментировал Литовкин.

Он также подчеркнул, что в таком случае странам Европы будет платить не Киев, а Брюссель.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 марта сообщал о рассмотрении Варшавой возможности выхода из Оттавской конвенции, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам. Он подчеркнул, что оба вида вооружений есть у всех польских соседей. По его словам, в таких условиях и самой Варшаве следует использовать все доступные средства, чтобы обеспечить безопасность государства.