В Росавиации заявили о планах завершить сертификацию самолета Ан-2 к середине года
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- В Росавиации заявили о планах завершить сертификацию самолета Ан-2 к середине года
Росавиация планирует завершить сертификацию грузопассажирского самолета Ан-2 к середине 2025 года. Об этом 18 марта сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
«В настоящее время у нас грузопассажирская версия. Я думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии», — сказал он на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
По словам Ядрова, впоследствии будет рассмотрено импортозамещение силовой установки. Он уточнил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, какой будет двигатель — ТВД-10, ВК-800 или ВК-1600.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 17 марта сообщил, что о планах совершить первый сертификационный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 состоится в июне-июле текущего года.