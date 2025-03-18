Автоэксперт назвал правила обкатки нового автомобиля
На протяжении первой тысячи километров пробега важно соблюдать ряд правил, которые позволят повысить эксплуатационные характеристики, экономичность и срок службы новой машины. Об этом 18 марта рассказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.
«Самое главное — выбрать щадящий режим работы основных агрегатов (двигатель, коробка передач). В период «обкатки» все трущиеся детали притираются, поэтому не перегружайте автомобиль, не устраивайте экстремальных тестов и показательных заездов», — цитирует Ершова «Российская газета».
В первые месяцы владения автомобилем следует особенно внимательно и регулярно проверять состояние и уровни всех технических жидкостей. Во время обкатки важно не допускать работу двигателя на высоких оборотах, также для мотора вредна длительная работа на холостом ходу. Во время движения важно плавное изменение частоты вращения двигателя без резких ускорений и экстренных торможений.
После обкатки рекомендуется заменить масло в двигателе, поскольку из-за притирки металлических деталей появляется микростружка, которая негативно влияет на работу мотора и сокращает срок его службы, добавил специалист.
Накануне автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что после зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо провести процедуру «прожарки» мотора. Процесс «прожарки» двигателя — это длительное интенсивное движение автомобиля на высоких оборотах, что позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений, объяснил автоэксперт.
11 марта автоэксперт Александр Сосновский рассказал, что установка в автомобиль поддельного или некачественного масляного фильтра может привести к загрязнению и повышенному износу двигателя внутреннего сгорания.