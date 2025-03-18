Бедрос Киркоров, эстрадный певец, Народный артист РФ. Биография

Бедрос Киркоров (фамилия при рождении Крикорян) появился на свет в 1932 году в болгарском городе Варна. Родители будущей звезды были потомками турецких армян, перебравшихся в Болгарию. Глава семьи работал сапожником и вместе с женой пел в городском хоре. Когда Бедрос немного подрос, мама и папа стали брать его с собой на выступления и репетиции. Вскоре мальчик и сам присоединился к творческому коллективу, хотя изначально хотел стать танцором.

Наставники сразу отметили мощный тенор Киркорова. Его голос так сильно выделялся на фоне сверстников, что его прозвали Трубой, а дирижер на каждом занятии просил юного исполнителя петь потише.

Несмотря на незаурядные вокальные данные, Киркоров не сразу решил связать свою жизнь с музыкой. В 17 лет он окончил профессионально-техническое училище по специальности модельер-сапожник. На получении «настоящей» профессии настояла мать будущего артиста, полагавшая, что сцена не принесет сыну реального дохода.

После выпуска Киркоров несколько лет трудился по специальности, но продолжал брать частные уроки вокала и выступал с хором обувного предприятия, на котором работал. В 18 лет ему удалось стать стажером в Государственной опере Варны. Молодому певцу доверили исполнить партию Альфреда Жермона в опере «Травиата», однако во время подготовки к первому выступлению его забрали в армию.

Изначально Киркорова отправили служить в пограничные войска, но вскоре перевели в военный ансамбль, в составе которого артист успел выступить на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1955 года. После возвращения Бедрос вновь поступил в оперную труппу, наконец исполнив заветную партию Альфреда и множество других произведений.

В начале 1960-х годов выступления Киркорова привлекли внимание советского композитора Арно Бабаджаняна, проводившего отпуск в Варне. Впечатленный талантом певца, маэстро предложил ему получить музыкальное образование в СССР. Бедрос отправился в Москву и был зачислен сразу на второй курс ГИТИСа.

Как признавался сам артист, на первых порах ему было нелегко, ведь он плохо знал русский язык. Его наставник Борис Покровский даже грозился отчислить Киркорова после первого семестра за плохое владение языком. Однако это препятствие исполнителю удалось преодолеть.

Во время учебы Киркоров начал работать в Москонцерте, исполняя песни на русском, болгарском и итальянском языках. Он сотрудничал с известными оркестрами под руководством Владимира Федосеева, Юрия Силантьева и Эдди Рознера.

В 1966 году Киркоров стал участником эстрадной программы «Мелодия друзей», в которой выступали артисты из социалистических стран. Аккомпанировал им Государственный эстрадный оркестр РСФСР под управлением Леонида Утесова. Именно он предложил Бедросу выступить с сольной программой «София – Москва, Москва – София», посвященной дружбе народов Болгарии и СССР. Впоследствии эта программа превратилась в визитную карточку исполнителя, а песня «Алеша» о памятнике советским солдатам в Пловдиве стала хитом своего времени.

В 1970-80-х годах Киркоров работал в Московской областной филармонии, а в 1984 году поступил на службу в Новгородскую областную филармонию имени Антона Аренского. Он запомнился слушателям участием в благотворительных концертах и патриотических акциях. В 1992 году певец стал первым в истории иностранным гражданином, получившим титул Заслуженного артиста России, а в 2012 году он был удостоен звания Народного артиста РФ.

В 2000-10-х годах Киркоров выступал на телевидении, входил в состав жюри детских и юношеских творческих конкурсов. В 2021 году артист принял участие в шоу «Маска», исполнив песню «Если б я был султан». Несмотря на то, что он практически не скрывал своего голоса, судьи, среди которых был сын певца Филипп Киркоров, не узнали его в костюме, решив, что перед ними молодой человек.

Бедрос Киркоров — личная жизнь

Со своей первой женой, Викторией Лихачевой, Киркоров познакомился во время гастролей «Москонцерта». В 1964 году, выступая в Сочи, артист заметил в первых рядах симпатичную девушку. Позже она подошла, чтобы взять автограф, и Бедрос практически сразу позвал красавицу замуж. Роман развивался стремительно, и в том же году влюбленные узаконили свои отношения. А в 1967 году у них появился сын Филипп, впоследствии завоевавший славу «короля российской эстрады».

В браке с Лихачевой Киркоров прожил 30 лет. В 1994 году его супруга умерла от рака.

Второй женой артиста в 1997 году стала Людмила Смирнова. Киркоров впервые встретил ее незадолго до смерти Лихачевой — во время гастролей в Новгородской области женщина вызвалась показать гостям местный музей. Через несколько лет состоялась их вторая встреча в Москве, положившая начало романтическим отношениям.

В 2002 году у супругов родилась долгожданная дочь Ксения. Однако девочка появилась на свет недоношенной и через две недели умерла. Это событие стало тяжелым ударом для семьи Киркорова и Смирновой. В 2023 году появились слухи, что у артиста новая возлюбленная — молодая медсестра Олеся. Но сам певец эти домыслы опроверг.

Бедрос Киркоров — смерть

О кончине Бедроса Киркорова сообщил в своем Telegram-канале его сын Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал он.

Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская рассказала «Известиям», что причиной смерти стала остановка сердца. Исполнителю было 92 года.

Певица, Народная артистка России Лариса Долина в разговоре с «Известиями» назвала Киркорова-старшего талантливым и душевным человеком.

«Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына. Он был очень хорошим человеком, и очень многое Филипп перенял от него — доброту, оптимизм жизненный и талант», — поделилась она.