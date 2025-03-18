Хуситы не намерены снижать интенсивность атак на израильские суда в Красном море
Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» не планирует снижать интенсивность атак на израильские торговые суда в Красном море в условиях военного давления со стороны США. Об этом 18 марта заявил министр иностранных дел хуситов Джамал Амер в интервью агентству Reuters.
Дипломат отметил, что движение имеет право «защищать себя всеми возможными средствами» после того, как Штаты начали удары по Йемену. Он предупредил о высокой вероятности эскалации боевых действий в регионе.
«Не может быть и речи о каком-либо сокращении операций до прекращения [израильской] блокады Газы», — добавил Амер.
Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран несет ответственность за атаки хуситов на суда в Красном море. Министр отметил, что движение действительно связано с Тегераном и так называемой осью сопротивления на Ближнем Востоке, однако вовсе не является марионеткой иранского правительства.
«Иран не вмешивается в наши решения. <...> Он иногда выступает посредником, но не может диктовать», — подчеркнул глава МИДа хуситов.
15 марта Трамп заявил, что отдал приказ американским военнослужащим о начале боевых действий против хуситов в Йемене. Позже, 16 марта, телеканал Al Masirah заявил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена.
В тот же день в «Ансар Аллах» заявили, что в ответ на это выйдут на новый уровень эскалации. По последним данным, в результате ударов США по Йемену погибли 53 человека.
18 марта представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение за два дня трижды обстреляло американские военные корабли на севере Красного моря. В частности, атаке подвергся авианосец USS Harry Truman.