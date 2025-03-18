Захарова заявила о манипуляциях Макрона с темой ядерного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря про размещение истребителей Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в агрессивных целях», — сказала она «РИА Новости».
В этот же день Макрон заявил, что на авиабазе Люксой-сен-Совер, расположенной на границе с Германией в Люксей-ен-Бэн, к 2035 году разместят Rafale с ядерными боеголовками. Он также уточнил, что к установленному сроку планируется вдвое увеличить контингент базы. Таким образом, число военных достигнет 2 тыс. человек.