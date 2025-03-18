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Путин: некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться

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Некоторые ушедшие из России зарубежные компании собираются вернуться. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сейчас компании, которые ушли, собираются вернуться, мы знаем об этом», — заявил он.

Глава государства поручил правительству внимательно следить за ситуацией со сделками с компаниями, пожелавшими вернуться, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес по бросовой цене, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги.

Путин также напомнил, что РФ «никого не выгоняла», а те фирмы, что хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. По его словам, российский бизнес грамотно воспользовался уходом иностранных компаний с рынка РФ.

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Ранее в этот день первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на съезде РСПП, заявил, что России необходимо выработать единый подход к возвращению на рынок РФ западных компаний. По его словам, эта возможность не должна табуироваться. При этом контроль в совместных компаниях должен быть у российских бенефициаров, обозначил он.

13 марта Путин сообщил о проходящих в закрытом режиме переговорах с зарубежными компаниями по поводу возвращения некоторых партнеров на российский рынок. Он отметил, что переговоры проходят спокойно, достойно, при взаимоуважении и соблюдении интересов друг друга.

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