Путин: некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться
Некоторые ушедшие из России зарубежные компании собираются вернуться. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Сейчас компании, которые ушли, собираются вернуться, мы знаем об этом», — заявил он.
Глава государства поручил правительству внимательно следить за ситуацией со сделками с компаниями, пожелавшими вернуться, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес по бросовой цене, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги.
Путин также напомнил, что РФ «никого не выгоняла», а те фирмы, что хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия. По его словам, российский бизнес грамотно воспользовался уходом иностранных компаний с рынка РФ.
Ранее в этот день первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на съезде РСПП, заявил, что России необходимо выработать единый подход к возвращению на рынок РФ западных компаний. По его словам, эта возможность не должна табуироваться. При этом контроль в совместных компаниях должен быть у российских бенефициаров, обозначил он.
13 марта Путин сообщил о проходящих в закрытом режиме переговорах с зарубежными компаниями по поводу возвращения некоторых партнеров на российский рынок. Он отметил, что переговоры проходят спокойно, достойно, при взаимоуважении и соблюдении интересов друг друга.