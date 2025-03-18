Украинские СМИ сообщили о «покупке» жительницей Львова ребенка ради отсрочки сына
Жительница Львова «купила» третьего ребенка для сына, чтобы он получил отсрочку от службы в армии. Об этом 18 марта сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую прокуратуру.
Установлено, что женщина обратилась за помощью к подруге, которая работает врачом-акушеркой в Харькове. Она нашла беременную женщину, которой за денежное вознаграждение предложила внести в свидетельство о рождении сына подруги.
«Львовянка передала за это $400 и пообещала ежемесячно отправлять деньги до достижения ребенком трех лет», — говорится в Telegram-канале издания.
Женщину задержали после приезда в Харьков для оформления документов, ее отправили под арест без права залога. Врач также задержана.
«Страна.ua» 29 января сообщило о мобилизации мужчины во время оформления отсрочки в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Уточнялось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) забрали мужчину из маршрутки для проверки документов и мобилизовали, несмотря на справку о переоформлении документов для отсрочки.