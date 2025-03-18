В Сумской области призвали эвакуироваться жителей 14 населенных пунктов
Жителей 14 населенных пунктов Сумской области Украины призвали эвакуироваться в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом 18 марта сообщили власти Хотенского поселкового совета в социальной сети Facebook (владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«В условиях значительного ухудшения безопасности настоятельно призываем жителей общины покинуть опасные зоны и переместиться в безопасные места», — говорится в сообщении.
Эвакуация распространяется на 13 сел и поселок Хотень, добавила «Газета.Ru».
Ранее, 14 марта, сумская областная администрация объявила в Сумском районе принудительную эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов. Мера вводилась в населенных пунктах в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах района.