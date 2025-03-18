Лихачев назвал условие развития сотрудничества с западными странами
Развитие сотрудничества со странами Запада будут сильно зависеть от них самих. Об этом 18 марта заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в кулуарах на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Это очень сильно будет зависеть от западных стран. Пока они его остановили на уровне 2020–2021 годов. В терминах нашей выручки это примерно $3,7 млрд», — сказал он журналистам.
Лихачев добавил, что компания «Росатом» ориентируется в первую очередь на страны, которые дружелюбно настроены к России и имеют большой потенциал развития.
17 марта Лихачев рассказал «Известиям» о совместных проектах России и Таджикистана, в том числе в сфере экологии. Он подчеркнул, что именно в Таджикистане был разработан первый советский уран, в том числе сырье и для первого военного изделия, и для первой атомной электростанции.