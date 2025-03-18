В Совфеде оценили слова о подходе переговоров по Украине к «критической стадии»
Критической называют стадию принятия важных решений, объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин во вторник, 18 марта, отвечая на слова президента США Дональда Трампа о мирных переговорах по Украине.
«Насколько я могу понять, в английском языке «критическая стадия» не означает чего-то негативного. Критическая стадия — это стадия принятия важных решений. Я читаю это заявление именно так», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.
Политик выразил надежду на то, что решения, принятые в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой, будут соответствовать здравому смыслу и интересам поддержания стабильности в мире.
Трамп 17 марта сообщил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине вступают в «критическую стадию». При этом он указал на то, что представители украинской стороны тоже заинтересованы в установлении мира.
18 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал разговор Путина и Трампа во второй половине дня, передает НСН. По его словам, имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине, сообщает 360.ru.