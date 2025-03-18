Выручка с продажи легковых авто в РФ достигла самых низких значений за год
Если в январе 2025 года оборот с продажи новых легковых автомобилей в России составил 264 млрд рублей, то в феврале показатель выручки сократился до 231 млрд рублей и достиг самых низких значений за последние 12 месяцев. Об этом 18 марта сообщает «Автостат Инфо».
В феврале 2024 года оборот на рынке новых легковых автомобилей зафиксирован на уровне 328 млрд рублей. Всего за первые два месяца 2025 года оборот с продажи новых легковушек в РФ составил 495 млрд рублей, тогда как год назад за этот же период он достиг 568 млрд рублей.
Лидером по выручке в феврале 2025-го стала Lada (32,7 млрд рублей против 36,5 млрд в феврале). Среди иномарок первым стал китайский бренд Haval, выручка которого в феврале составила 27,5 млрд рублей (против 33,8 млрд рублей в январе). В февральский топ-5 брендов также попали Chery (23,8 млрд рублей), Geely (18,4 млрд рублей) и Changan (12,5 млрд рублей). Их результаты также оказались ниже январских показателей.
Среди моделей лидером по выручке в феврале стала Lada Vesta, принесшая авторитейлерам 12,7 млрд рублей, что немного меньше, чем в январе (12,8 млрд рублей). Далее идут Chery Tiggo 7 Pro Max, Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro.
10 марта директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.