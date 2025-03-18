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Лещенко рассказал о благородстве и таланте Бедроса Киркорова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко 18 марта рассказал «Известиям» о том, каким был народный артист РФ Бедрос Киркоров. Лещенко отметил, что учился вместе с Киркоровым в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

«Я поступил в ГИТИС, когда он заканчивал. И вот с тех пор, с 1964 года, мы, так сказать, не переставая, общались: фестивали, поездки, выступления на радио, на телевидении», — вспомнил артист.

Киркоров был благородным, умеренным человеком и ни о ком никогда не говорил плохо, подчеркнул Лещенко.

«Умный человек очень. И безусловно хороший музыкант, певец и просто талантливый человек», — сказал певец.

О смерти Бедроса Киркорова ранее в этот день сообщил его сын Филипп Киркоров. Причиной смерти стала остановка сердца.

Артист родился в 1932 году в Болгарии. Он окончил профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер», а также музыкальное училище. В 1962 году Киркоров приехал в Москву и поступил на второй курс ГИТИС. Он стал первым иностранным студентом учреждения и первым иностранцем, которого удостоили звания народного артиста России.

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