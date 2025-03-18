Медведев похвалил Минюст за налаженную работу в новых регионах РФ
Министерству юстиции России удалось наладить хорошую работы органов ЗАГС, адвокатуры и нотариата в новых регионах страны. Об этом 18 марта заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Минюста РФ.
Он подчеркнул, что создание действующей системы регионального публичного управления в новых регионах следует считать безусловным достижением ведомства.
«Были сформированы и укомплектованы территориальные органы, подведомственные службе, что весьма непростая задача с учетом той ситуации, которая сегодня существует», — приводит его слова «РИА Новости».
Помимо этого, Медведев также отметил вклад подотчетных Минюсту Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в проведение специальной военной операции. В частности, он обратил внимание, что ФССП активно привлекает граждан на военную службу и следит за исполнением государственных гарантий участникам СВО в кредитной сфере.
Ранее, 5 марта, президент России Владимир Путин отметил ритмичную работу органов МВД в новых регионах России. Он подчеркнул, что служащие ведомства на этих территориях показывают высокий профессионализм в сложнейших условиях при высокой нагрузке.