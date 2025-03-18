Песков положительно оценил встречу Путина с бюро РСПП
Закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла хорошо. Об этом 18 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Хорошо», — ответил он ТАСС на просьбу оценить мероприятие.
Беседа главы государства с руководителями предприятий в этом году был оперативным. В графике президента еще запланированы телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Как рассказал агентству председатель «Деловой России» Алексей Репик, встреча Путина с представителями бизнеса была посвящена внешнеполитическим вопросам, в том числе отношениям с США.
«Прекрасно. Очень обнадеживает», — оценил он состоявшийся разговор.
В ходе ежегодного съезда РСПП Путин, помимо прочего, поручил сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в стране, призвал правительство внимательно следить за возвращением иностранных компаний в РФ, указал на укрепление Россией собственного суверенитета и заявил, что предприниматели смогли адаптироваться к антироссийским санкциям.