СМИ сообщили о наезде фургона на пешеходов в Лондоне
В центре Лондона фургон сбил пешеходов, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом 18 марта сообщает Sky News.
«Женщина в возрасте 20 лет погибла после того, как фургон сбил трех пешеходов в центре Лондона», — указано в материале.
Уточняется, что двое пострадавших были госпитализированы. Кроме того, у одного из пешеходов выявлены опасные для жизни травмы, а у другого — незначительные.
Sky News пишет, что подозреваемого задержали. По словам полиции, авария не связана с терроризмом.
На данный момент ведется расследование происшествия.
В болгарском городе Виден 16 февраля четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с туристами и фуры. Уточнялось, что три человека погибли на месте, один скончался во время госпитализации. Еще семь человек получили ранения.