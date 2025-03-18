В ЕК указали на проблемы с переговорами по членству Украины в ЕС
Препятствием для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) является необходимость согласия всех стран — членов объединения. Об этом 18 марта на брифинге сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье.
«Нам необходимо, чтобы все страны-члены согласились с началом переговоров», — отметил представитель ЕК, его слова приводит «РИА Новости».
По словам Мерсье, именно отсутствие единого мнения в объединении препятствует началу переговоров.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 марта сообщил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.
До этого, в феврале, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии условий для вступления Киева в ЕС на сегодняшний день. Премьер добавил, что такое решение уничтожило бы сельское хозяйство страны и всю национальную экономику.