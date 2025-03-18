Заболеваемость ОРВИ пошла на спад в Липецкой области
За минувшую неделю больше 8,6 тыс. жителей Липецкой области обратились к врачам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость уменьшилась на 15,4%.
В Липецке заболели около 5,8 тыс. человек. На дистанционное обучение перевели 115 классов в 37 школах. Полностью на дистанте находится школа №29. Об этом сообщает GOROD48.
Всего выявлено 148 случаев гриппа.
В Пермском крае за неделю заболеваемость выросла на 4,2%. Чаще всего жители региона заражаются сезонными коронавирусами и вирусами негриппозной этиологии.