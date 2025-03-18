Депутаты Европарламента (ЕП) пожаловались на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни. Об этом 18 марта сообщило издание Politico.

Отмечается, что он один из помощников депутата из Словакии отправил более чем 2 тыс. своих коллег письмо, в котором пожаловался на отсутствие блюд восточноевропейской кухни в парламентских столовых. Это заставляет людей чувствовать, что их страны являются «пассажирами второго сорта в ЕС», говорится в сообщении.

«Спасибо за то, что вы подняли этот восхитительно важный вопрос», — согласился с ним помощник чешского парламентария.

Politico добавило, что то популисты могут представить это как «кулинарный «западный империализм» для усиления антиевропейского настроения.

Ранее, 5 февраля, в ЕП заявили о расколе по вопросу дальнейшей помощи Киеву. По словам евродепутата от Франции Тьерри Мариани, мнения разделились между теми, кто считает, что Европе следует взять помощь Украине вместо США в свои руки, и теми, кто признает, что надо остановить конфликт.