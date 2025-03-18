В Госдуме наградили сбившего дрон ВСУ из ружья мужчину

В Государственной думе (ГД) наградили россиянина Александра Юдаева, который сбил из ружья беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности граждан РФ ему 18 марта вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Человек, который совершил поступок и внес вклад в обеспечение безопасности жизни граждан. Защищая свою семью, которой потенциально угрожала опасность, когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что Россия богата своими героями — людьми, которые всегда придут на помощь, подставят плечо, сделают всё для защиты мирных граждан.

«Я отдал свой гражданский долг. Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще — наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю всё правильно», — поделился награжденный россиянин.

Во время массированной атаки беспилотников на Подмосковье 11 марта бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, чтобы не допустить пролета дрона к городу. Мужчина заявил, что его подготовка в полиции и опыт обращения с оружием помогли произвести точный выстрел в темное время суток.