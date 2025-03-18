Путин поручил сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в РФ

Президент России Владимир Путин 18 марта в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручил сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в стране.

«Необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса — не только крупного, который объединяет РСПП, но малого и среднего», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия продолжит выстраивать механизмы всей экономической политики, включая денежно-кредитную. Это необходимо для того, чтобы эти механизмы работали на увеличение производственного потенциала страны.

«Рассчитываю на активное участие в этой работе Российского союза промышленников и предпринимателей, а также других деловых объединений нашей страны», — добавил президент РФ.

1 марта советник председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ решительно настроен привести инфляцию к 4% и не изменяет свою денежно-кредитную политику. По его словам, Банк России прогнозирует пик инфляции в стране в апреле–мае этого года. Он также отметил, что есть возможность, что инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне и дальше.