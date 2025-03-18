Сроки весенней охоты утвердили в Псковской области

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области утвердил сроки весенней охоты. Сезон продлится с 5 апреля по 10 мая.

По данным Псковской ленты новостей, на гусей и селезней уток разрешено охотиться с 5 по 14 апреля. Охота на водоплавающую дичь с живой подсадной уткой будет проходить с 5 апреля по 10 мая.

Сезон охоты на боровую дичь продлится с 19 по 28 апреля. Специалисты напоминают, что разрешен отстрел исключительно самцов глухарей на току, на вальдшнепов на вечерней тяге, на гусей и казарок из укрытия с чучелами, манными гусями или манком.

Ранее сообщалось, что в ХМАО могут увеличить срок подачи заявок на получение лицензии на охоту. Вместо трех недель он составит 30 дней.