Если Соединенные Штаты захотят продолжения конфликта, то Вооруженные силы (ВС) России готовы отстаивать интересы страны. Об этом первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил во вторник, 18 марта, отреагировав на возобновление поставок американской помощи Украине.

По словам сенатора, это не улучшает фон предстоящего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, потому что если ведется речь о перемирии, незачем накачивать Украину самым современным оружием и данными разведки.

«Я думаю, таких неурядиц еще будет немало, потому что слишком много политических игроков задействовано в этом конфликте, многие страны участвуют, много советчиков тех же в США. Я думаю, шаг за шагом будем с этим разбираться», — сказал Джабаров в беседе с Lenta.Ru.

17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США Алексус Гринкевич сообщил, что США возобновили предоставление военной помощи и разведданных Украине, передает RT.

Ранее директор национальной разведки страны Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной. Это произошло по указанию Трампа, передает НСН.