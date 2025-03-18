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Все регионы РФ будут представлены на туристическом форуме «Путешествуй!»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Стенды 89 субъектов, 12 макротерриторий Российской Федерации будут представлены на площадке Международного туристического форума «Путешествуй!», который состоится с 10 по 15 июня в Москве, на ВДНХ. Форум пройдет под девизом «Открой Россию». Организаторы Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Выставочная экспозиция призвана продемонстрировать культурное многообразие традиций народов и регионов страны. Одними из центральных точек выставочной экспозиции станут стенды, посвященные Серебряному ожерелью и Золотому кольцу России. Своими стендами будут представлены и зарубежные страны: первым зарубежным гостем МТФ «Путешествуй!» стала Республика Куба, которая откроет для гостей двери своего странового пространства. Впервые Форум и выставка пройдут на центральных площадях ВДНХ.

Отдельное внимание на экспозиции будет уделено 80-летию Великой Победы. «В этом году одним из лейтмотивов экспозиции Международного туристического форума „Путешествуй!“ станет роль регионов и их участие в Великой Победе. Все уголки нашей страны имеют богатейшую историю и славные традиции, которые необходимо демонстрировать, о них должны знать будущие поколения. Современные стенды позволят показать это историческое наследие», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков.

Помимо выставочной части, гостей и участников Форума ожидают панельные дискуссии и тематические сессии. Акцент в деловой программе будет сделан на трех основных смысловых блоках: кадры, инвестиции в туристическую отрасль и международное взаимодействие.

«На площадке Форума запланирован ряд мероприятий с участием представителей органов власти, глав регионов, а также отраслевых организаций и ассоциаций, занимающихся развитием туризма в нашей стране. МТФ „Путешествуй!“ – это крупнейший отраслевой форум в России, якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства, на котором принимаются глобальные решения по развитию сферы в стране, подводятся итоги и ставятся цели на ближайшую и дальнейшую перспективы», – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Международного туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко.

Формат Международного туристического форума «Путешествуй!» объединяет платформу для делового общения государства и бизнеса на высшем уровне и первый в России туристический фестиваль для аудитории путешественников. Уникальный формат позволяет представить гражданам туристический потенциал России и дружественных зарубежных направлений, а также продемонстрировать разнообразие видов туризма.

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