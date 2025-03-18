Сеченовский университет вошел в первую группу программы «Приоритет 2030»

Впервые Сеченовский университет стал участником первой группы грантовой программы Минобрнауки России. Это признание профессионального сообщества и мощный толчок к развитию биомедицинских технологий и инноваций.

Благодаря этой программе Сеченовский университет получит около 1 млрд рублей на реализацию своих стратегических разработок. Эти средства пойдут на укрепление научно-исследовательской базы, внедрение передовых технологий и подготовку высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики.

Программа развития, представленная университетом, была высоко оценена экспертами на заседании совета Минобрнауки РФ. Ее представил ректор Сеченовского университета академик РАН Петр Глыбочко.

Цель программы — укрепить позиции России как лидера в области биомедицинских технологий. Сеченовский университет становится флагманом этих перемен, работая над проектами, которые изменят будущее медицины.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко — о вхождении университета в первую группу программы «Приоритет 2030»: «Вхождение в первую группу программы «Приоритет 2030» — это, с одной стороны, признание правильной стратегии развития университета и востребованности наших технологий, а с другой — новый уровень ответственности за будущее медицины…»