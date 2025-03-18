Путин указал на укрепление Россией собственного суверенитета
Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям и будет налаживать кооперацию с надежными партнерами. Об этом 18 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры», — сказал глава государства.
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