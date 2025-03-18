Мантуров назвал условия возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа

Опцион Renault на возвращение в капитал АвтоВАЗа предусматривает ряд условий, в том числе поставки комплектующих. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, опцион такой сохраняется, но там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение системы цифрового управления», — приводит слова Мантурова ТАСС 18 марта.

Первый вице-премьер отметил, что ему неизвестно о том, чтобы возвращение бывшего акционера сейчас рассматривалось. Он указал, что если у Renault появится желание вернуться, то нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело в производство автомобилей за этот период времени. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее отмечал, что в прошлые годы французский концерн направлял инвестиции в развитие в размере 20–22 млрд рублей, однако после его ухода эти суммы серьезно увеличились.

Весной 2022 года Renault передала 67,69% акций АвтоВАЗа в госсобственность и 100% завода «Рено Россия» правительству Москвы. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

Ранее в этот день глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что возможность возвращения концерна Renault в капитал АвтоВАЗа существует, но никаких переговоров по этому поводу пока нет.

27 февраля глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что отечественная компания может самостоятельно эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, поэтому не ждет обратно возвращения Renault, которая прежде была акционером.