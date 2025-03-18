Пропавший в Тюмени спортивный журналист был найден живым
Пропавший в Тюмени спортивный журналист Александр Круглов, был найден, сообщили 18 марта «Известиям» в МВД России.
Ранее журналист приехал в Тюмень освещать проводившийся там с 13 по 16 марта чемпионат России по биатлону, однако накануне мероприятия пропал.
«Местонахождение мужчины установлено. Иные обстоятельства устанавливаются», — указали в ведомстве.
Информацию о том, что Круглов был найден живым подтверждает и поисковый отряд «Лиза Алерт», добровольцы которого в течении двух с половиной суток занимались поиском пропавшего.
«Более двух суток поисков. Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. <...> Александр Круглов найден, жив», — следует из публикации в социальной сети «ВКонтакте».
О пропаже Круглова стало известно накануне, 17 марта. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 12 марта Круглов ушел в неизвестном направлении в Восточном административном округе города. В воскресенье и понедельник велись работы по установлению его возможного местоположения.