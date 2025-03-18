Губернатор НАО Бездудный сообщил о переходе на новую работу

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный 18 марта сообщил о переходе на новую работу.

«Мы вместе с вами сделали много для того, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души, сердца навсегда останется здесь», — сказал он в видеообращении к жителям округа, опубликованном в его Telegram-канале.

Бездудный пожелал региону развития и процветания, а его жителям — здоровья. Куда именно он планирует переходить, глава региона не сказал.

Депутаты законодательного собрания НАО в сентябре 2020 года избрали главой региона на пять лет Бездудного. За него было отдано 14 голосов парламентариев из 16.