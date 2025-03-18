Вице-премьер Оверчук рассказал о потенциальном расширении МТК «Север-Юг»

Все страны Глобального Юга могут быть задействованы в международном транспортном коридоре (МТК) «Север-Юг», заявил «Известиям» 18 марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что Россия рассматривает эту транспортную систему в качестве способа обеспечить связь портов северо-запада РФ с Ираном, а также также Персидским заливом и Индийским океаном.

«В первую очередь, мы смотрим на то, что «Север-Юг» — это связанность между Россией, ЕАЭС и странами Глобального Юга. Поэтому потенциально все страны Глобального Юга могут быть задействованы в МТК «Север-Юг», — сказал Оверчук.

Вице-премьер сообщил, что сейчас Москва ведет переговоры с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменией по вопросу логистики и тарифов в рамках МТК. Помимо этого, идет обсуждение пробного провоза контейнеров по железной дороге в Пакистан — интерес к этому проекту проявляет Индия.

«Вы знаете, что есть определенные моменты в отношениях между Индией и Пакистаном, поэтому их тоже необходимо будет в какой-то момент рассматривать, поэтому в этом направлении работаем», — добавил Оверчук.

Ранее, в декабре, министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев сообщил «Известиям», что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают участие Ирана, Индии, Азербайджана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в развитии транспортного коридора «Север-Юг». По его словам, усилия ЕАЭС направлены на устранение «узких мест» и выстраивание «бесшовной» логистики в рамках транспортной системы.