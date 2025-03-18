МИД РФ выразил сожаление из-за возобновления Израилем военной операции в Газе
В Москве с глубоким сожалением восприняли возобновление Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) военной операции в секторе Газа. Об этом 18 марта сообщается на сайте МИД РФ.
«Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно. Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры», — указано в публикации.
Россия призвала как израильскую, так и палестинскую стороны вернуться к переговорам. По словам дипломатического представительства, это могло бы способствовать устойчивой нормализации ситуации в секторе Газа и начать полномасштабное восстановление палестинского анклава.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.