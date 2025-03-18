Трамп провел закрытый ужин за $1 млн с Маском в своей резиденции во Флориде
Президент США Дональд Трамп провел закрытый ужин за $1 млн в своей резиденции во Флориде с главой департамента государственной эффективности (DOGE) США Илоном Маском. Об этом 17 марта сообщил журнал WIRED.
«В приглашении на ужин при свечах, состоявшемся в прошлую субботу в клубе Трампа Мар-а-Лаго, потенциальным гостям предлагалось потратить $1 млн за место. Американский лидер присутствовал на ужине вместе с Маском, согласно многочисленным фотографиям и видео с мероприятия», — сообщает WIRED.
Издание отметило, что ужин 15 марта организовал политический комитет MAGA Inc, который оказывал поддержку Трампу во время выборов в 2024 году. На мероприятии американский лидер был в качестве специального гостя.
На закрытый ужин Маск пришел в сопровождении с женщиной в вечернем платье. Пользователи социальных сетей предположили, что это была руководитель Neuralink Шивон Зилис. Сам Маск был одет в черный пиджак и футболку.
По данным издания, аналогичный ужин 1 марта был включен в официальный график американского лидера, в отличие от мероприятия 15 марта.
WIRED 4 марта сообщил о возможности провести ужин с американским лидером за $1 млн в групповой обстановке. Так, зарезервировать себе место во время обеда можно за $1 млн. А желающим провести обед тет-а-тет с президентом Соединенных Штатов придется заплатить целых $5 млн.