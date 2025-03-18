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Эксперт назвал основные причины укрепления рубля к евро

Эксперт Мейнхард: укрепление рубля превысило прогнозы Минэкономразвития
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Укрепление рубля обусловлено положительной новостной повесткой об улучшении отношений между Россией и США. Об этом рассказал «Известиям» 18 марта руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«В феврале российская валюта укрепилась по отношению к европейской на 9,9%. А с 28 февраля по 18 марта, согласно данным Банка России, ее курс изменился всего на 1,3%, снизившись с 92,04 рубля до 90,84 рубля», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что синхронность изменений валютных курсов указывает на внутренние причины динамики рубля.

«Тренд совпадает с позитивным новостным фоном, связанным с улучшением отношений между Россией и США. Из валютных курсов уходит геополитический риск», — пояснил специалист.

Кроме того, эксперт обратил внимание на технические факторы поддержки рубля.

«На этой и следующей неделе экспортеры конвертируют валютную выручку для уплаты налогов, что временно укрепляет рубль. Также до 30 апреля действуют ограничения для крупных компаний, которые обязаны возвращать 40% валютной выручки в российский контур и продавать 25% из нее. Эта мера была введена для поддержки рубля, но вряд ли будет продлена, так как укрепление валюты уже превысило прогнозы Минэкономразвития, с учетом которых сверстан российский бюджет», — добавил он.

По мнению специалиста, в среднесрочной перспективе рубль вернется к долгосрочному тренду девальвации. Это может произойти уже в конце марта, когда фактор уплаты налогов перестанет оказывать влияние.

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Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

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