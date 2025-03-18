Глава МЧС РФ Куренков дал прогноз по пожарам и весенним паводкам

Прогноз весеннего половодья и пожаров в России неблагоприятный. Об этом 18 марта сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе всероссийского селекторного совещания по готовности к сезонным рискам.

Он отметил, что предварительный прогноз указывает на высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

«Многие реки в южных регионах и европейской части России освободились ото льда гораздо раньше обычных сроков, при этом в бассейнах отдельных рек Урала, Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове», — сказал Куренков.

По словам главы МЧС РФ, в сочетании с повышением среднесуточной температуры воздуха и неравномерным увлажнением почвы это может привести к неблагоприятным сценариям.

«МЧС России совместно с другими органами государственной власти заблаговременно спланирован и выполняется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение паводков и ландшафтных пожаров, а также смягчение их последствий», — добавил Куренков.

Как уточнили на сайте ведомства, для отработки действий по ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в регионах начались командно-штабные учения. В районы условных ЧС выдвинуты оперативные группы и силы пожарно-спасательных подразделений.

Ранее в этот день вице-премьер России Дмитрий Патрушев рассказал о мерах по предотвращению природных пожаров и паводков. По его словам, на данный момент в центре повышенного внимания находятся восток европейской части страны и Южный Урал — к концу марта уровень воды там может превысить нормативные показатели.