СМИ назвали аморальным желание Стармера направить британских военных на Украину
Намерение премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить военных на Украину является аморальным. Об этом пишет газета The Times.
«Посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что в последнее время у британских премьеров вошло в привычку «расхаживать по международной арене, ввязываясь в маленькие <конфликты>», передает RT.
При этом в газете уточнили, что конфликт с Россией не может быть классифицирован как маленький, сообщается на сайте kp.ru.
17 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Европы, обсуждая размещение контингента НАТО на Украине, только усугубляют первопричины конфликта, передает НСН.
По его словам, жизнеспособное урегулирование кризиса возможно только с учетом и с решением его первопричин, пишет «Москва 24».
Днем ранее газета The Times сообщила о том, что союзники Украины хотят отправить на территорию страны свыше 10 тыс. миротворцев. Неназванные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании сообщили, что Стармер заручился поддержкой значительно большего числа государств, готовых предоставить наземные войска.
Стармер 15 марта сообщил, что военнослужащие стран Запада соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать практические планы по поддержке будущей безопасности Украины западными солдатами. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его, в частности, в Киеве, Львове и Одессе.