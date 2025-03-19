Россияне рассказали о приоритетах в уходе за собой

Среди опрошенных мужчин 36% следят за своим внешним видом и регулярно ухаживают за собой, а каждый второй (50%) время от времени прибегает к уходовым процедурам. Среди женщин 59% уделяют процедурам регулярное внимание, выбирая как услуги мастеров красоты, так и домашние варианты. Это следует из результатов опроса платформы «Авито Услуги», с которыми ознакомились «Известия» 19 марта. Эксперты узнали о приоритетах россиян и о том, сколько они готовы потратить.

Мужчины в первую очередь поддерживают красоту и здоровье через физическую активность (66%) и сбалансированное питание (50%), уход за волосами (48%). У женщин наиболее значимыми процедурами являются уход за кожей лица (84%) и волосами (82%), а также маникюр и педикюр (72%). Сбалансированное питание играет важную роль для 60% респонденток, а физическая активность — для 55%, массаж — для 48%.

Среди опрошенных россиянок 51% обращаются к бьюти-мастерам минимум раз в месяц, а 16% из них посещают специалистов чаще, 13% выбирают исключительно домашние процедуры. Среди мужчин лишь каждый третий регулярно пользуется услугами мастеров красоты, тогда как 45% предпочитают выполнять все процедуры, включая стрижку, в домашних условиях.

Услуги парикмахеров и колористов наиболее востребованные у россиян (78%). Маникюр и педикюр занимают второе место (51%) по популярности, массаж пользуется большей популярностью у мужчин (38% против 25% у женщин), но в целом востребован примерно одинаково во всех возрастных группах. Косметологические процедуры чаще выбирают женщины (29% против 13% у мужчин).

Вместе с тем 30% россиян готовы тратить на уход за собой до 3 тыс. рублей в месяц, а еще 27% — до 5 тыс. рублей. Лишь 12% опрошенных выделяют на это более 10 тыс. рублей. В среднем по стране россияне готовы платить за уходовые процедуры и средства 4700 рублей в месяц.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что пик трат на услуги в парикмахерских и студиях красоты приходится на выходные. Количество посещений салонов красоты в это время в полтора раза больше, чем в будни. В феврале средний чек за услуги красоты составил 2,3 тыс. рублей, по сравнению с 2024 годом он увеличился на 17%, следует из данных ВТБ.