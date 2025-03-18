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ВСУ потеряли за сутки более 270 боевиков на курском направлении

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Фото: AP Photo/Libkos
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 270 военнослужащих на курском направлении. Об этом 18 марта сообщило Министерство обороны РФ.

«Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета. <...> Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сводке ведомства.

Также отмечается, что военные группировки войск «Север» в ходе наступления на курском направлении нанесли поражение механизированной, двум десантно-штурмовым бригадам, а также бригаде морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны ВСУ.

По данным Минобороны, за весь период боев в курском приграничье киевский режим потерял свыше 68,4 тыс. солдат, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, более 2,2 тыс. бронемашин, 566 орудий и 52 установки систем залпового огня.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили в ведомстве.

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Днем ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что украинская армия пытается удержать только три населенных пункта Курской области. Однако, по его словам, у ВСУ не получается держать оборону — российские военные ежедневно продвигаются вперед.

Тогда же Минобороны сообщило об ударе вертолета Ми-35М Вооруженных сил России по живой силе и бронетехнике украинской армии в курском приграничье. Экипаж машины атаковал цели ракетами по заданным координатам в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

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