Лауреаты и дипломанты премии «Лидеры ответственного бизнеса-2024» получили награды

На проходящем в Москве съезде РСПП вручены наград и дипломы премии «Лидеры ответственного бизнеса-2024», сообщили организаторы мероприятия.

По итогам голосования победителями стали ПАО «ФосАгро», ООО УК «Металлоинвест», ПАО «Северсталь» и ПАО «ГМК «Норильский никель». Еще девять компания стали дипломантами премии за отдельные реализованные программы. Среди них «Дом.РФ», отмеченный в номинации «за лучшую программу по развитию ответственного инвестирования».

«Для нас ESG — это не просто тренд, это новый уровень ответственности. Поэтому выпуск облигаций устойчивого развития — это наш вклад в будущее. Мы в „Дом.РФ“ понимаем, что такие финансовые инструменты — это возможность менять жизнь людей к лучшему, поддерживать социальные и экологические инициативы. И здесь мы не рядовые участники, мы лидеры. За последние три года с нашим участием было размещено больше половины всех ESG-облигаций на российском рынке. Это осознанная стратегия», — заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Как отметили в «Дом.РФ», группа три года подряд лидирует в размещении и организации выпусков ESG-облигаций на российском долговом рынке. Объем инвестиций, привлеченных группой на реализацию экологических и социальных проектов через ценные бумаги, составляет 182 млрд рублей. Эти средства направлены на рефинансирование ипотечных кредитов на приобретение квартир в домах с высокой энергетической эффективностью, кредитов на строительство энергоэффективных зданий, а также внебюджетное финансирование социально значимой инфраструктуры в регионах.

Национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» учреждена по поручению президента РФ в 2023 году. Инициатива призвана содействовать развитию ответственной деловой практики и повышению информационной открытости бизнеса. В 2024 году в оргкомитет премии были поданы, в общей сложности, 86 заявок от 33 компаний.