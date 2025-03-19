Расчет на орбиту: Россия поможет Тунису в освоении космоса

Россия и Тунис подготовили проект соглашения о сотрудничестве в мирном освоении космоса. Перспективное направление двустороннего взаимодействия в этой сфере — совместные пилотируемые космические полеты. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в североафриканской республике. Тунис, однако, в РФ также видит надежного поставщика автомобильной техники и продовольствия. Москва после ухудшения отношений с коллективным Западом активизировала сотрудничество с другими регионами, и Африка считается одним из наиболее привлекательных рынков. Почему именно страны Магриба, куда как раз входит Тунис, представляют серьезный интерес — в материале «Известий».

Совместные космические полеты России и Туниса

Россия и Тунис укрепляют двусторонние связи, расширяя сотрудничество в стратегически важных сферах. Одним из перспективных направлений взаимодействия стало партнерство в области мирного освоения космоса.

— В настоящее время на рассмотрении партнеров находится проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Тунисской Республики о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, — сообщили «Известиям» в российском посольстве.

В 2021 году российский носитель «Союз-2.1а» вывел на орбиту первый тунисский спутник связи Challenge one. Кроме того, достигнута договоренность о совместном производстве еще пяти космических аппаратов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в республику в 2023-м.

— Имеются также хорошие заделы в таком перспективном и многообещающем направлении, как совместные пилотируемые космические полеты, — добавили в посольстве.

Разрабатываемое соглашение между правительствами двух стран призвано определить основные направления совместной работы, включая обмен технологиями, научными исследованиями и, возможно, подготовку специалистов. Россия обладает колоссальным опытом в этой области, а Тунис со своей стороны проявляет интерес к космическим исследованиям, стремясь интегрироваться в глобальные научно-технологические проекты.

Ранее бывший гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что госкорпорация открыта к сотрудничеству со странами Африки, в частности, в проектах по созданию многоспутниковых группировок и системы контроля околоземного космического пространства «Млечный путь».

Российский автопром в Тунисе

Еще одним значимым направлением российско-тунисского партнерства считается промышленное.

— Тунисцы высказывают заинтересованность в том, чтобы отечественные производители большегрузных транспортных средств имели возможность выйти на местный рынок. Потребность в специальной технике испытывают различные отрасли тунисской экономики, включая сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, — отметили российские дипломаты.

Локализация российского производства на территории Туниса могла бы стать важным шагом в развитии двусторонней экономической кооперации. Российская сторона заявляла и ранее, что будет способствовать созданию совместного с ПАО «КамАЗ» предприятия в республике, что принесет выгоду обеим экономикам. Для Туниса это означает новые компетенции и рабочие места, а для российского производителя — беспошлинный доступ не только на рынок Туниса, но и других африканских стран.

— В настоящее время Национальное агентство гражданской обороны при содействии МЧС России прорабатывает вопрос о приобретении у отечественного экономоператора многофункционального тренажера на базе грузовика производства концерна «КамАЗ», — заявили в посольстве.

Традиционно важное место в российско-тунисских торговых отношениях занимает сельское хозяйство. В посольстве сообщили, что Москва поставляет в Тунис широкий спектр агропромышленных товаров, включая зерно и патоку.

— С 2023 года начался экспорт российской молочной продукции (сухое обезжиренное молоко и сыворотка), объемы которой демонстрируют планомерный рост. В свою очередь, у российских потребителей большой популярностью пользуются тунисское оливковое масло, пальмовые финики и морепродукты, — отметили в диппредставительстве.

Но сотрудничество двух стран в этой сфере выходит за рамки товарообмена: обсуждаются проекты в области фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также передача передовых российских технологий в сельском хозяйстве.

— У Туниса есть практический интерес в задействовании российского опыта и наилучших практик по выращиванию зерновых культур, укреплению семенного фонда и задействованию современных технологий, предполагающих отход от экстенсивного возделывания сельхозугодий, — сообщили в посольстве РФ.

Значимость Магриба для РФ

Тунис видит в России влиятельную державу, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и последовательно выстраивает взвешенную внешнюю политику. На фоне финансовых трудностей и напряженных отношений с Международным валютным фондом республика усиливает внимание к восточному вектору, что проявилось в участии во втором саммите «Россия – Африка» и первой министерской конференции в Сочи.

С геополитической точки зрения РФ заинтересована во взаимодействии с Тунисской Республикой в связи с принадлежностью этой страны к двум важным региональным комплексам — арабскому миру и Средиземноморью.

Сегодня Тунис стремится к укреплению связей с такими странами, как Россия, которые придерживаются принципов равноправного партнерства и невмешательства, считает тунисский экономист Хасан Кобби.

— Россия для нас — не только крупный игрок на международной арене, но и партнер, готовый вести диалог на взаимовыгодных условиях, — рассказал эксперт.

По мнению бывшего тунисского дипломата Абдаллы Аль-Абиди, РФ заинтересована в стабильности Туниса из-за близких и стратегических отношений с соседом республики — Алжиром.

Россия через страны Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) способна усиливать влияние и в субсахарской Африке. Тунис, Марокко и Алжир — идеальные партнеры, с которыми у Москвы выстроились плотные связи в последние десятилетия. Кроме того, речь идет об экономически развитых странах. Марокко и Алжир традиционно занимают лидирующие позиции в рейтинге наиболее успешных государств Африки. Тунис — динамично развивающаяся экономика, у которой есть серьезный потенциал, говорит «Известиям» руководитель программы африканских исследований ИМИ МГИМО Майя Никольская.

Страны Магриба граничат непосредственно с регионом Сахель, который входит в круг очень важных российских интересов и в котором у РФ складываются достаточно позитивные партнерские связи.