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Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Администрация экс-президента США Джо Байдена сделала многое для того, чтобы разрушить отношения с РФ, в то время как администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа налаживает диалог. Об этом 17 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести — неудачно — России стратегическое поражение. И, безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог», — сказал он журналистам в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, администрация Трампа нацелена на диалог и поиск решений. При этом, отметил Дмитриев, многие люди пытаются этот диалог сорвать.

Дмитриев также оценил перспективы сотрудничества в инвестиционной и экономической сферах. По его словам, американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли свыше $300 млрд.

«Многие из них хотят вернуться на российский рынок, но, безусловно, это уже будет сделать сложно. Многие ниши заняты нашими компаниями, и поэтому, безусловно, какие-то американские компании будут возвращаться, но мы видим большую перспективу именно в создании совместных предприятий с российскими компаниями», — заявил Дмитриев.

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Трамп обвинил 14 марта Байдена в том, что отношения США и России сильно испортились. Он добавил, что будь он президентом вместо Байдена, то обстановка в стране была бы лучше. По его словам, не было бы конфликта на Украине, ощутимой инфляции и открытой границы для нелегалов.

До этого, 24 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что их отношения с американским лидером являются доверительными и прагматичными. Путин также предположил, что, если бы у Трампа не «украли победу» на прошлых выборах, нынешнего кризиса на Украине могло бы не быть.

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