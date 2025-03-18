Военные ВС РФ создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России организовали специальный коридор для эвакуации жителей из освобожденного Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 марта сообщили в Минобороны России.
«Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), военнослужащие создали специальный коридор, развернув для этого средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.) при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что российские военные помогли эвакуироваться 10 мирным жителям — пожилым супругам, четырем детям и четырем взрослым. Они больше месяца скрывались в подвальном помещении разрушенного дома. Бойцы ВС РФ доставили их в Донецк, там их встретили врачи и волонтеры.
ВС РФ освободили населенный пункт Константинополь 9 марта. В тот же день военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ подняли российский флаг над населенным пунктом.