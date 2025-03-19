Россияне рассказали о ключевых факторах при выборе школы

Среди россиян, воспитывающих детей, почти половина обозначила близость к дому ключевым фактором при выборе школы, следует из совместного исследования сервиса «Яндекс Недвижимость» и московского девелопера Forma, с которым ознакомились «Известия» 19 марта.

Почти 93% хотят, чтобы учебное заведение находилось в пешей доступности от дома, при этом 88% родителей не готовы тратить больше 15 минут на дорогу. Для 56,7% участников опроса развитая детская инфраструктура — один из решающих факторов при выборе жилья.

«Современные горожане высоко ценят личное время, поэтому стремятся сформировать свое расписание максимально эффективно. В том числе это касается детей. Поэтому концепция «город в городе», развитая внутренняя инфраструктура становятся решающим фактором при поиске квартиры. А задача девелоперов — ответить на запрос покупателя и создать максимально комфортную среду для жизни, освободив как можно больше времени для личностного развития и увлечений», — пояснил руководитель компании Forma Илья Чепрасов.

Отдельное внимание родители уделяют качеству образования. Более 12% при выборе учебного заведения в первую очередь ориентируются на регалии и достижения преподавательского состава. Еще 10% опрошенных ориентируются на возможность углубленного изучения определенных дисциплин. Из основных профильных направлений 29% опрошенных родителей отдают предпочтение иностранным языкам.

Также на родителей активно влияет тренд на IT, для 21% респондентов важно, чтобы в школе были профильные классы по информатике, а 20% выбирают точные науки. Будущее своего ребенка в профессиях, связанных с естественными науками, видят только 16,6% респондентов. Самые невостребованные предметы, по мнению участников опроса, — общественные дисциплины.

«Качественное школьное образование всегда пользуется спросом, и родители стремятся выбрать наилучшее учебное заведение для своего ребенка», — добавил , коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Помимо хороших отметок в дневнике, родителям также важна оценка самих учебных заведений профессиональным сообществом. Более 10% россиян поделились мнением о том, что при выборе школы учитывают ее рейтинг, а 6% отдают предпочтение рекомендациям от друзей и знакомых. Тип учебного заведения также играет немаловажную роль. В 88% случаев родители выбирают государственную школу, в то время как 12% отдают предпочтение частным учебным заведениям. Также около 3% родителей рассказали, что сразу рассматривают перспективу поступления в университет и готовы отдать ребенка в школу и профильный колледж при вузе.

Ранее, 13 марта, глава учебной части школы «ЕГЭ-Центра» Олеся Маерова в беседе с «Известиями» объяснила, когда родителям стоит поменять школу для ребенка. По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка. Если он стал возвращаться из школы без настроения, избегать общения и начал отказываться делиться впечатлениями, это тревожный сигнал.