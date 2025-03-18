Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой и Польшей тела мигрантов
Сотрудники пограничной службы Белоруссии обнаружили на границе с Литвой и Польшей тела двух мигрантов. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) республики.
«В Щучинском районе днем 17 марта вблизи литовской границы белорусские пограничники обнаружили бездыханное тело мужчины», — говорится в Telegram-канале.
По данным следствия, тело находилось в 600 м от границы в лесу. В ходе осмотра обнаружены личные вещи мужчины и пустой рюкзак, документов при нем не нашли.
Еще одно тело белорусские пограничники обнаружили в Каменецком районе вблизи границы с Польшей. В ходе осмотра установили, что на погибшем не было верхней одежду и обуви, при нем также не нашли личных вещей и документов. Предварительно, поляки выдворили мужчину через калитку для животных, оставив погибать на холоде.
23 декабря прошлого года сотрудники белорусской погранслужбы обнаружили на границе с Польшей четырех избитых беженцев из Марокко и Египта. По словам пострадавших, польские силовики применили к ним дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли им в лицо из травматического оружия.