Песков заявил об отсутствии утвержденного переговорщика для контактов с США

Россия пока не выбрала главного переговорщика для контактов с США. Об этом 18 марта заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, мы проинформируем», — приводит его слова ТАСС.

Что касается разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Песков сообщил, что эти контакты являются частью работы по улучшению отношений между Россией и США. По его словам, это сложное, кропотливое и ответственное дело.

«Это сложная, кропотливая работа, ответственная работа на высшем уровне. А всё остальное — это уже домыслы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В этот же день Песков анонсировал телефонный звонок Путина и Трампа во второй половине дня. По его словам, имеется множество вопросов, касающихся дальнейшей нормализации двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине.

Песков 17 марта подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа. Он отметил, что подробности предстоящей беседы не будут разглашены.

В тот же день Трамп заявил, что собирается провести разговор с Путиным. По его словам, в настоящее время есть «хорошие шансы» урегулировать украинский конфликт.