Эксперт назвал обострение на Ближнем Востоке провалом Трампа

Возобновление огня в секторе Газа стало показателем провала ближневосточного урегулирования по планам президента США Дональда Трампа. Политика Израиля и его союзников в регионе является непоследовательной, что и приводит к обострению ситуации. Таким мнением с «Известиями» 18 марта поделился эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Судя по всему, переговоры по переходу от первого этапа урегулирования ко второму провалились. В принципе, этого и следовало ожидать, потому что сам документ, именуемый мирным соглашением, в техническом отношении очень сложный. Это не цельный документ. Первый этап соглашения был выполнен: огонь был прекращен, обмен заложниками произведен. Но возникли проблемы со вторым этапом, потому что он подразумевает вывод войск Израиля с территории сектора Газа. К этому Израиль абсолютно не готов», — пояснил собеседник издания.

По его словам, ключевыми стали вопросы о том, каким будет статус у сектора Газа, кто им будет управлять. Кроме того, на фоне происходящего палестинское радикальное движение ХАМАС начало восстанавливать свою систему управления и усиливаться, что стало неблагоприятным для Израиля фактором, отметил эксперт.

«Израиль ХАМАС так и не победил, ХАМАС очень быстро восстанавливается, вот в чем проблема. Израиль ведь ставил себе целью уничтожение ХАМАС как политической силы, но Тель-Авив проводил переговоры с ХАМАС, а значит, провел его политическую легализацию, и игнорировать интересы движения в будущем уже невозможно», — обратил внимание Тарасов.

При этом, добавил он, США и Израиль не подпускают другие государства к решению палестинской проблемы. Арабские страны проводят саммиты, встречи и переговоры на этот счет, однако ресурсов для достижения консенсуса у них нет, считает востоковед.

«Нужно переходить к палестинскому решению, но оно запутано. И запутано не только политикой Израиля и США, но и политикой восточных государств. Абсолютно неочевидно, неясно, каким они хотят видеть палестинское государство: ХАМАС не устраивает, «Хезболла» в Ливане — тоже. Внутри арабского мира идет борьба за лидерство», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, удары были нанесены из-за «неоднократного нарушения» палестинским движением режима прекращения огня и в подготовке терактов против израильтян.

По данным Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Газета The Times of Israel сообщила, что в результате удара, который нанес Израиль по сектору Газа, пострадало более 1 тыс. человек. Согласно информации телеканала Al Jazeera, число погибших возросло до 310 человек. Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщил, что среди жертв есть пять лидеров ХАМАС.