СМИ уличили Францию и Италию в торможении передачи Киеву €40 млрд

Франция и Италия тормозят выделение Украине финансовой помощи от Евросоюза (ЕС) на сумму €40 млрд. Об этом 17 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые страны, включая Францию и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей (по выделению помощи. — Ред.)», — говорится в публикации.

По словам источников агентства, план будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите в Брюсселе 20 марта, однако окончательное решение вряд ли будет принято на этой неделе.

При этом Венгрия «давно выступает» против предоставления Украине военной или иной поддержки, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 7 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не может позволить себе выделять средства на военные действия Украины без гарантированной финансовой помощи США. По его словам, стремление объединения поддержать Киев, одновременно увеличивая собственные расходы на оборону, может «разрушить Европу».